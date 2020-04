Ouderenportret: ‘Toen ik God vond, kreeg ik er een kennissenkring bij’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Emmy Offenberg-Uthmann uit Oostzaan. Een interview in corona-tijden is voor haar geen probleem: ze mailt en gebruikt WhatsApp en ook videobellen wil ze best proberen. Drie keer in de week gaat ze naar dansles. In het dorp kent iedereen haar dankzij haar rode snorscooter.

‘Mijn opvoeding zou ik omschrijven als streng gereformeerd. Samen met mijn twee zussen ben ik grotendeels alleen door mijn vader opgevoed. Mijn moeder was veel ziek en is in 1939 op haar 49e overleden. Ze had bronchitis en ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ze ziek was. Mijn vader was schoenmaker en werkte aan huis. Hij deed ook veel in het huishouden en moest vader en moeder te..

Vanaf het moment dat ik van de huishoudschool kwam, heb ik altijd buitenshuis gewerkt. Eerst als ‘meid’, dat hield in dat je bij rijke mensen thuis kwam schoonmaken. Later heb ik jarenlang in de gezinsverzorging gewerkt. Dan ondersteunde ik gezinnen in huis als de moeder bijvoorbeeld ziek was. Van vervelende reacties op het feit dat ik werkte was geen sprake. Mijn zoon is geboren in 1960, al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .