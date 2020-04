Liesbeth Goedbloed: De zegen van het ochtendlicht voor jou

Opstaan is het moeilijkste dat er is. Niet voor iedereen maar wel voor mensen die, zoals ik een aantal jaar, bijna onder treurnis en melancholie bezwijken. Anderen bidden bij het ontbijt: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Ik bad lang voor het ontbijt, vanonder de dekens: ‘Geef ons heden ons dagelijks Paaswonder.’ ‘Als die opstanding eenmaal volbracht is’, dacht ik, ‘zien we wel verder.’

fragiel

Ik weet dat woorden in zo’n geval beroerd weinig uithalen. Woorden zijn meestal te ruw en te grof voor de melancholie, maar de poëzie kiest haar woorden met doordachte tederheid en soms kan zij wel een piepklein wonder verrichten. Met de nadruk op ‘piep’, want de melancholie is in mijn beleving altijd te f..

Paaszegen



De zegen van het ochtendlicht voor jou,

