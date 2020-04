Gor Khatchikyan geeft de zorg een gezicht: ‘Mensen hebben behoefte om gezien te worden’

Gor Khatchikyan is het gezicht van menselijkheid midden in een pandemie. De coronacrisis bevindt zich volgens de arts tussen Goede Vrijdag en Pasen. ‘Het duurt niet lang meer en dan horen we het nieuws dat corona verslagen is. Jezus regeert.’

Zoeken naar ‘een stukje menselijkheid in een anoniem, massaal gebeuren’. Dat is wat Gor Khatchikyan (33) als spoedeisendehulparts in deze coronatijd vooral probeert te doen. Zo nam hij afgelopen week bijvoorbeeld een videoboodschap op met een patiënte wier man thuis zijn vijftigste verjaardag vierde. Ze konden niet bij elkaar zijn, maar zo kon hij hun toch een hart onder de riem steken. ‘Ik heb..

De laatste paar weken is Khatchikyan naast ‘gewoon’ SEH-arts ook een publiek figuur geworden. Nu hij in talkshows en in kranten vertelt over hoe het eraan toegaat op de SEH van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij werkt, lijkt iedereen hem te kennen. Voor de BNNVARA-serie #Frontberichten vlogt hij over hoe hij en zijn collega’s hun werk doen en wat hij meemaakt met pa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .