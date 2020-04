‘De mensen noemen mij dominee. Dat vind ik een eretitel’

Marijke Rots (73) beantwoordt al zeventien jaar lang vragen op Refoweb, een christelijke jongerencommunity. Meestal gaan haar vragen over relaties. ‘Ik probeer antwoorden te geven en hoop dat de mensen er iets aan hebben. De anonimiteit moet gewaarborgd zijn en dat is fijn, maar het kan ook lastig zijn, omdat je meestal niets terug hoort.’ Marijke is getrouwd, heeft zes kinderen en zeventien kleinkinderen.

gezondheid

‘Ik heb nog steeds restverschijnselen van een val twee jaar geleden waarbij ik een gecompliceerde hielbreuk opliep. Ik kan niet snel of ver lopen en daardoor laat ik een interessante groepsreis over Dietrich Bonhoeffer aan me voorbij gaan. Dertien jaar geleden kreeg ik last van heesheid en kreeg ik de diagnose astma met de bijbehorende medicatie. Tien jaar later bleek het toch geen astma te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .