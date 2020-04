‘Ik wilde een vrouw die uit zendingshout gesneden was’

‘Ik was een jongetje dat altijd het uiterste wilde. Samen met mijn vriendjes speelde ik allerlei gewaagde spelletjes. Zo maakten we zeepkisten, visten we tennisballen uit de dakgoot en haalden we nestjes leeg in het Amsterdamse Bos, waar ik vlak bij woonde. Mijn vader had last van spit en het werd daarom voor hem te zwaar om iedere dag van onze woonplaats Amstelveen naar zijn werk in Amsterdam ..

Wij waren lid van de Gereformeerde Kerk en mijn vader was ouderling. Hij was altijd keurig gekleed en gedroeg zich volgens de etiquette. In dat opzicht was hij echt een voorbeeld voor mij. Als we naar de kerk gingen, kreeg ik drie stuivers en een pepermuntje. Op geloofsgebied is er in die periode weinig in mij gezaaid. Dat veranderde toen mijn ouders tijdens hun vakantie in aanraking kwamen ..

