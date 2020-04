In beeld: Fotograaf Dick Vos ging op berenjacht door het land

Lichtpuntje in de coronacrisis is de berenjacht. Je ziet her en der knuffelberen in vensterbanken. De bedoeling van al die raamknuffels: kinderen tijdens de lockdown afleiding bezorgen – ze kunnen, terwijl ze een frisse neus halen, op berenjacht. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Zelfs voor het raam van minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland schijnt een beer te staan.

Deze wereldwijde spontane actie is gebaseerd op Wij gaan op berenjacht uit 1989, een klassieker onder de prentenboeken. Vier kinderen gaan met hun vader op zoek naar een beer. Ze lopen door een koude rivier, door een donker woud, door een zwiepende sneeuwstorm. Vier regels komen telkens terug. ‘Wij gaan op berenjacht. We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang.’ Wanneer ze dan eindelijk een beer tegenkomen, in een grot, schrikken ze zich een hoedje. Ze rennen keihard terug naar huis en duiken daar met z’n allen in bed, diep onder de dekens.





Michael Rosen, de 73-jarige auteur van het prentenboek, werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met klachten die duidden op corona. Hij bracht een nacht op de intensive care door. Zijn familie meldde daarna op Twitter dat het langzaam weer beter met hem gaat. Op zijn eigen YouTube-kanaal leest Rosen het prentenboek op een heel bijzondere manier voor, in een filmpje dat is geüpload op 29 april 2019. Aanrader.

Fotograaf Dick Vos ging ook op berenjacht, voor het Nederlands Dagblad en fotografeerde knuffels achter ramen in Kampen, Nunspeet, Roden en Woerden.



