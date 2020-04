'Niets is vanzelfsprekend'

Gienke Boersma (48) is coördinator partners en programma voor de missionaire organisatie Verre Naasten en adviseur van de Deputaten ondersteuning van missionaire projecten in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. ‘Het geloof is de essentie van mijn werk.’ Gienke is getrouwd en heeft twee zoons en twee dochters.

gezondheid

‘Ik ervaar mijn gezondheid als een geschenk, want het is geen vanzelfsprekendheid. Ik ben er elke dag dankbaar voor. Ik doe één keer per week aan bootcamp en ik fiets veel. Sinds kort eten we af en toe vegetarisch en verder eten we gewoon verstandig. Ik zing in een koor, dat is heel goed voor je gezondheid. Werken aan je ademhaling, de verbinding met anderen zoeken wanneer je als een team sa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .