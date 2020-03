'Stel elkaar de juiste vragen'

Zij: ‘Met die coronacrisis is het schakelen in huis. Ik houd ervan soms wat op mezelf te zijn, maar nu zijn er allemaal huisgenoten. Ik ruim dan maar een kamer op, doe wat in de tuin of ga lekker wat lezen. Dat heb ik nodig.’

Hij: ‘Er zijn tijdelijk minder leuke dingen te doen om naar uit te kijken. Ik merk dat ik mij daar intussen bij heb neergelegd.’

Zij: ‘Het is juist nu belangrijk je verwachtingen goed uit te spreken naar elkaar, dat scheelt gedoe. Hans zegt wel vaker tegen mij: “Wat jij niet zegt, kan ik niet weten.”’

