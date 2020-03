Een kijkje in de huiskamer: Gevallen voor het licht

De bank in de zitkamer is de lievelingsplek van Judith (36). Daar kijkt ze graag naar tv-programma’s als Dream School en Oh Oh Cherso. ‘Dat is eigenlijk verschrikkelijk, maar het is fantastisch om als lesmateriaal in te zetten op het ROC in Almelo waar ik agogische vakken geef. Ik leg de theorie uit en vraag de studenten wat opvalt in groepsprocessen.’ De zitkamer is de ruimte waar vrijwel alleen Koert (34), Judith en hun dochter Vian (5) komen. ‘Dat is zo gegroeid. Doordat we dicht bij het centrum en de school van Vian wonen, hebben we echt zo’n inloophuis. Heel leuk, maar dan is het prettig ook een stukje woonkamer voor onszelf te hebben.’