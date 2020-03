In Beeld: ‘Er gaat niets boven vriendelijkheid. Stilletjes overstijgt dat alles’

‘Misschien is dit wat we nu allemaal nodig hebben’, schreef Mackesy toen hij de afbeelding drie dagen geleden postte op zijn Instagramaccount. Het boek - vertaald door schrijver Arthur Japin - verscheen recent in Nederland; wereldwijd wordt het door velen ontroerd omarmd. Het is liefdevol en vol van hoop. Het verhaal draait om een jongen die een mol, een vos en een paard ontmoet. Samen vragen z..

De jongen weet het niet. ‘Stel je toch eens voor hoe we zouden zijn als we minder bang waren’, zegt de jongen tegen de mol. De mol wil eigenlijk niets anders dan taartjes eten. Maar als de jongen vraagt: ‘Wat zou succes zijn?’, dan zegt de mol: ‘liefhebben.’ ‘Soms voel ik me verloren’, zegt de jongen. ‘Ik denk dat iedereen alleen maar probeert om thuis te komen’, zegt de mol dan. ‘De vos zeg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .