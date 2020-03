'Geluk is een westers begrip'

Commissioner Hannelise Tvedt (64) is al vanaf haar achttiende werkzaam bij het Leger des Heils. Vanaf 1 augustus 2018 is ze commandant in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Ze komt uit Denemarken en woont nu in Almere. Ze heeft twee kinderen, die in Oslo wonen. 'God heeft je lief, of je nu wel of geen status of geld hebt.'

gezondheid

'Ik ben dankbaar dat mijn lichaam goed functioneert. Ik ben gezond, fiets regelmatig en neem de trap als dat kan. Ik ben graag buiten en wandel in de natuur. Drie jaar geleden besloot ik om biologisch te gaan eten. Dat is wel duur, maar hoe meer mensen dat doen, hoe meer de prijzen naar beneden zullen gaan. Gezondheid betekent voor mij niet alleen dat je niet ziek bent. Mijn visie is holist..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .