Internationale Vrouwendag: Hoera voor de vrouw

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: Internationale Vrouwendag.

Afgelopen zondag was het Internationale Vrouwendag. Op die dag en de dagen erna werden succesverhalen met vrouwen in de hoofdrol gedeeld. Zoals het verhaal van de vrouwenstaking bij Ford in 1968 in Dagenham, Londen. De vrouwen die daar verantwoordelijk waren voor het maken van stoelhoezen kregen daar te horen dat ze minder betaald zouden worden dan hun mannelijke collega’s – voor hetzelfde w..

