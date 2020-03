Rianne Versteeg: ‘God is als een hartslag in mij’

Rianne Versteeg (31) is de auteur van het boek Zuiver Zwanger. ‘God kent je vragen en behoeften, en wil niets liever dan je Helper zijn tijdens de zwangerschap, de bevalling en de tijd erna. Ik besteed in mijn boek veel aandacht aan de bevalling, want hoe meer vertrouwen je hebt, hoe minder angst en hoe minder pijn je zult ervaren.’ Rianne volgt de opleiding tot doula. Ze is getrouwd en heeft vier kinderen van tien tot drie jaar.