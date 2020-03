Joline Zuidema geeft trainingen ‘Christfulness’: ‘Elke oefening is op God gericht’

Joline Zuidema (31) is christenondernemer. Ze spreekt, geeft les, schrijft en geeft trainingen ‘Christfulness’.’Alles is erop gericht om mensen dichter bij God te brengen met iets dat bij hen past. Soms individueel, en soms met groepen’. Joline is getrouwd en heeft twee dochters van vier en twee jaar.

gezondheid

Ik doe aan bootcamp sinds een paar maanden, dat is lekker buiten. Ik vind het belangrijk om met het gezin buiten te zijn en heerlijk te wandelen. Waar het lukt eten we plantaardig; ook met ons lichaam moeten we zorgen voor duurzaamheid en het milieu. Vegetarisch eten met kleintjes is geen probleem, ze weten niet beter, en ook op het dagverblijf houden ze ..

geloof

Het geloof is ook mijn werk en dus heel erg verweven met het alledaagse. Het geloof komt terug in de trainingen en het anderen helpen om God te ontmoeten. Mindfulness en yoga zijn een grijs gebied onder christenen. ‘Christfulness’ is niet ‘het Boeddhabeeldje weghalen’, maar elke oefening is echt op God gericht. Met ademhalings - en aandachtsoefeningen die je ..

