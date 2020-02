Portret: Het leven werd een roman, maar Hij laat me niet in de steek

Gera Folkers had tongkanker, maar haar ongemak met God heeft daarmee niets van doen. Drie ballen in de lucht houden is niet genoeg, vroeger waren het er tien. Ze zou dankbaar moeten zijn, maar zo voelt het niet. De keuze is tussen altijd pijn of een zombiebestaan.

Gera Folkers (57) is Groningse bij uitstek, schurend direct. 'Hebben jullie nog veel seks?', vraagt ze als ze me met de auto naar het hoofdstation brengt. Hm, tja, gunst, eh ... Het peerd van ome Loeks, waar we omheen slingeren, kijkt verbouwereerd toe.

Het gesprek ging over het huwelijk, en openheid schuwt ze niet. Tongzoenen zat er voor haar niet meer in, nadat ze kanker had gekregen aan precies dat kleine lichaamsdeel, in de bijbel als zegen en vloek gekenschetst. ‘Ik had wel vaker aften in de mond, vooral bij stress. De tandarts zag een plekje, maar hij dacht niet dat het ernstig was. Ik hield pijn en vulde een vragenlijst in op interne..

