Jongerenportret: ‘God helpt mij met alles, maar soms vind ik geloven moeilijk’

De jeugd van tegenwoordig, ­wie is dat? Vandaag: Rick Prins (18) uit Buitenpost. Hij speelt graag keyboard, volgt praktijkonderwijs en werkt in de ouderenzorg.

‘Koffie schenken, spelletjes doen, afwassen of de huismeester helpen met klusjes: op mijn werkplek in de ouderenzorg doe ik van alles. Drie dagen per week fiets ik naar het bejaardentehuis waar ik werk. Mijn werk daar is een soort dagbesteding. Hoewel ik geen beperking heb, is dit een fijne plek waar ik kan werken aan dingen die voor mij lastig zijn en waar ik voldoende hulp krijg van mijn w..

‘Ik krijg geen huiswerk mee, maar doe alles op school. Ik volg lessen in houtbewerking en kooklessen en in het voorjaar en de zomer gaan we veel de tuin in. In de lagere klassen hadden we allemaal een eigen tuintje waar we zelf groenten mochten verbouwen, nu werken we samen in een grote tuin. Naast de praktijklessen krijgen we natuurlijk ook rekenen, Nederlands en lezen. Ik heb altijd op spe..

