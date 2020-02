Anja Bruijkers: ‘Als geestelijk verzorger word je soms geconfronteerd met de harde waarheid’

Anja Bruijkers (64) is geestelijk verzorger bij zorgorganisatie De Blije Borgh. Ze heeft onlangs het boek Een trap naar de hemel uitgebracht. In het boek staan verhalen en afbeeldingen, waarover zorgverleners en vrijwilligers met mensen met dementie in gesprek kunnen gaan. Ze woont in Rhoon, een dorp onder de rook van Rotterdam-Zuid, is getrouwd, heeft drie kinderen en is sinds kort oma van een kleinzoon.