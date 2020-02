‘Ik hoorde mijn zoon schreeuwen, een geweldig moment’

‘In mijn jonge jaren was ik gek van motoren. Zelf had ik een Horex, een prachtgeluid maakte die. Met een vriend maakte ik op een dag een tochtje naar zijn familie in Barneveld, samen op mijn motor. Daar ontmoette ik Wouda, de zus van mijn vriend. “Dat wordt schrijven”, zei een zwager van Wouda die avond. En hij had gelijk, want de vonk sloeg over tussen ons.

Ik moest wel wat voor haar over hebben, want het was een hele reis van het huis van mijn ouders bij Breukelen naar Barneveld. Allereerst moest ik op de fiets naar Breukelen, daar stapte ik op de bus naar Utrecht. Vandaar ging ik met de trein naar Amersfoort en vervolgens met de bus naar Voorthuizen. Ten slotte moest ik nog een bos doorlopen, dus ik was wel een paar uur bezig. Soms ging ik op..

