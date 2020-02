‘Op zee ontdekte ik hoe school ook kan zijn'

Een wereldreis maken hoef je niet uit te stellen tot na je middelbare school. De Nijmeegse Jasmijn Pieters ging in vwo 5 een halfjaar met het zeilschip Thalassa naar Midden-Amerika en volgde het programma School at Sea.

(beeld school at sea)

Leerlingen in de mast. (beeld school at sea)



‘Een wereldreis maken is altijd mijn droom geweest. Op mijn tiende verjaardag vroeg ik al geld om ervoor te sparen’, vertelt de 17-jarige Jasmijn Pieters. ‘Ik wilde die reis na de middelbare school maken tot ik van School at Sea hoorde.’ Haar vader stuurde haar een link door. ‘Het gaf me een kippenvelmoment toen ze zei dat ze dit echt wilde&rs..

wachtlopen

Bij School at Sea krijg je dezelfde lesstof als in Nederland en maak je toetsen. Zo kun je na thuiskomst gewoon aanhaken bij de klas. De docenten aan boord begeleiden je. Jasmijn: ‘Aan boord heb je telkens twee lesdagen afgewisseld met twee dagen wachtlopen. Dat betekent dat je het driemaster zeilschip zelf bestuurt en in de gaten houdt, zeilen zet, schoonmaakt, brood ba..

