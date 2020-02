'Flipje Tiel staat op mijn mooiste reclamespeldje'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Gert van Doorn (65, voorheen Gert Kanbier) uit Stadskanaal.

Wat verzamelt u?

‘Ik verzamel reclamespeldjes uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In die tijd hadden allerlei merken, bijvoorbeeld Wajang of Ajax, een eigen speldje met hun logo erop. Die kreeg je bij het product of je kon ervoor sparen bij de winkelier.

Ik beperk me tot het verzamelen van speldjes van metaal, aluminium en email. De emaillen speldjes werden in omloop ge..

Pas heb ik mijn verzameling nog geteld. Ik heb nu zo’n 5500 items. Die bewaar ik per categorie, dus alle speldjes van levensmiddelenmerken bij elkaar, die van automerken enzovoort.’

