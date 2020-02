‘Bij de visboer op de markt kennen ze me, ze weten precies wat ik wil’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Tjibbele Jonkman (97) uit Zuidlaren. Hij klom als kleuter op het dak van het huis, raakte gewond bij een brand in zijn warenhuis en gaat er met zijn scootmobiel nog dagelijks op uit.

‘Ik ben geboren in Gorredijk, Friesland. Daar heb ik een prachtige tijd gehad. We woonden naast het warenhuis van Van Ooijen, waar mijn vader werkzaam was. Ik hielp met het aangeven van goederen. Ook stond er in de zaak een mooie trapauto van gelakt hout. Daar reed ik vaak een rondje mee door de winkel, tot vreugde van de aanwezige winkeljuffen. Toen er een klant kwam om ’m voor 80 euro - pa..

Ik hield erg van lucifers. Mijn moeder wist dat en borg ze daarom boven de schoorsteenmantel op. Wat ze niet wist, is dat ik er met een stoel bij kon. Op een dag dacht ik: “Wat zou er gebeuren als ik een brandende lucifer in het doosje stop?” Ik deed het en er ontstond een enorme steekvlam. Ik kreeg de vlam in mijn gezicht. Ik voelde dat mijn neus er gelukkig nog aan zat, dus was er niks aan..

