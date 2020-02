Je hoeft geen gevangene meer te zijn

De laatste tijd voel ik me echt vermoeid en dan lukt het niet altijd om nieuwe dingen op papier te zetten. Soms lukt het dan ook niet om mijn emoties goed te voelen en onder woorden te brengen. Toen ik dit mailtje in mijn inbox kreeg, werd ik er zeer door bemoedigd. Wellicht geldt dit ook voor jou. Het is een mailtje/nieuwsbrief van Joyce Meyer.

