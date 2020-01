Voormalig grensgebied met bergen, boeren en tradities

Zur Grünen Kutte werd in 1903 neergezet door de overgrootvader van de huidige eigenaar. (beeld nd)

Vakantie-thuringen.nl

Thueringen-entdecken.de

Rhoen.de

Gruene-kutte.de

Thueringer-rhoenhaus.de

Een relatief onbekend middelgebergte opent vanuit de Duitse deelstaat Thüringen een nieuw perspectief: het voormalige IJzeren Gordijn als natuurgebied.





Hij kan zich er als 61-jarige nóg over opwinden, Lutz Heidinger. ‘Tientallen jaren lang zijn we tegengewerkt. Niet alleen door staat en partij in de DDR, maar gewoon, hier ter plekke, door mensen die ook nu bij ons in het dorp wonen.’ Wraak op een oude, demente man, die af en toe voorbij schuifelt, hoeft niet, ook al was hij vroeger de irritante partijsecretar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .