Aline’s tranen in Heel Holland Bakt: Half Holland huilt

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: Aline’s tranen in de kijkcijferhit Heel Holland Bakt.