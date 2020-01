Naar méér verpleeghuizen

Jos Bleijenberg over verpleeghuizen

Prinses Margriet opent volgende week het nieuwe gebouw van verpleeghuis Beukenstein in Driebergen-Rijssenburg. Het oude verpleeghuis opende in de jaren zeventig als een van de eerste van Nederland zijn deuren. ‘Vroeger waren verpleeghuizen kopieën van ziekenhuizen, met lange witte gangen. Onze nieuwbouw is huiselijker’, vertelt directeur Jos Bleijenberg (69).

1 Hoe ziet het nieuwe verpleeghuis eruit?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .