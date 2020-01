Wisselende luchten

Vanuit haar woonkamer kijkt ze uit over de weilanden. Toen ze het huis twee jaar geleden voor het eerst zag, dacht ze meteen: dit zou weleens mijn huis kunnen worden.

‘Ik heb hier een echt buitengevoel, alsof je op het platteland woont. Tegelijk ben je ook zo in het centrum van Heerenveen, ik zie het Abe Lenstra-stadion in de verte. Ik heb er geen last van, maar de verlichting van de reclameschermen is niet leuk.’

