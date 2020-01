‘Mijn ouders zijn bang dat ik het islamitische geloof kwijtraak’

Zijn reportage van een kerkdienst van Armeense christenen in Iran leverde fotojournalist Sina Motamed Rad een dreigbrief op van de overheid. Zeventien maanden geleden besloot hij naar Nederland te vluchten, waar de pers in vrijheid kan werken. Hij is gaan nadenken over religie en het verschil tussen het christendom en de islam.

‘Kijk, net gekregen.’ Sina Motamed Rad houdt een gloednieuwe pas omhoog. Een verblijfsvergunning voor vijf jaar is binnen. ‘Nu hij nog.’ De 30-jarige fotojournalist wijst naar zijn kamergenoot die op een stapelbed zit en net als Motamed Rad uit Iran is gevlucht. In de kamer staan een koelkast, tafel, twee stoelen, twee bedden en een fruitmand. Aan de muren een overzicht van Nederlandse gramm..

Zo kijkt de energieke en enigszins bescheiden Motamed Rad ook naar zijn eigen leven in het asielzoekerscentrum in Nijmegen, waar hij nu een half jaar verblijft. Hij drukt zich uit in het Engels, maar nu hij een verblijfsvergunning heeft, wil hij aan de slag met de Nederlandse taal. ‘In het azc geldt: het is wat je er zelf van maakt’, licht hij nuchter toe. Sinds hij in Nederland aankwam, is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .