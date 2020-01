Griëtte Vonk: ‘Ik streef niet naar geluk’

Griëtte Vonck is sinds december hoofdredacteur van EVA . Ze is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Houten, waar ze actief is als raadslid voor de ChristenUnie. Ze heeft onder andere bij Tear en het Leger des Heils gewerkt. ‘Ik voel me gelukkig als ik iets ongewoons of geks doen, zoals een rondje in de Octopus op de kermis.’