Modefotografie in Iran en Syrië

Bijna potsierlijk kun je het noemen. Vrouwen in ultranieuwe mode, gefotografeerd in verre, exotische streken. Tussen pilaren van tempels of op het dak van een moskee. Naast antieke beelden, of erbovenop. Een losgebroken kudde die overal opklimt. Alsof een nieuwigheid in de modefotografie ten volle moet worden uitgeprobeerd.

We zitten dan in de jaren zestig, het laatste hoofdstuk van de tentoonstelling Outside Fashion van Huis Marseille in Amsterdam. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er een nieuwe categorie opgekomen: mode gefotografeerd in verre landen. ‘De opkomst van het toerisme en de komst v..

Je ziet op de foto’s plekken die je tegenwoordig associeert met massatoerisme of met politieke spanning en oorlog. Zo poseert een model in zwierige witte stof in Palmyra, een archeologische locatie in Syrië, inmiddels zwaar beschadigd door ISIS. De tentoonstelling gaat er niet over, maar als je wilt, kun je in dergelijke beelden het Westen terugzien als een cultuur die de hele wereld denkt te k..

