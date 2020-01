Dave Ensberg-Kleijkers: Niks multicultureel drama

Hij is een aartsoptimist, op zoek naar verbinding en ervan overtuigd dat kinderspel beschaving brengt. Achter de gulle lach van Dave Ensberg-Kleijkers gaat een verleden schuil vol tragiek. Nu heeft hij zijn leven op orde. ‘Ik kreeg elke dag dezelfde boodschap: God houdt van je en ik ook.’

Als hij de krappe vergaderruimte met glazen wanden in het Utrechtse kantoor betreedt, komt er echt iemand binnen. Dave Ensberg-Kleijkers (35) is op een paar centimeter na twee meter lang en bij de begroeting geeft hij met zijn forse hand een ferme handdruk. De rijzige directeur van Jantje Beton straalt energie en optimisme uit. Hij kijkt je recht in de ogen, een pose die hij tijdens het gesp..

Op internet tref je veel foto’s van u waarop u breed lacht. Wat wilt u uitstralen?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .