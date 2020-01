De werkplek: Alles zoetig en kattig

De werkplek van Dominique Mulder van kattencafé KatDeau in Hengelo.

De vijf Sphynxkatten Tuc, Cashew, Pretzel, Nootje en Borrel vormen samen het visitekaartje van het knusse kattencafé van Dominique Mulder (30). ‘Cash, nu niet meer doen’, zegt ze als Cashew maar op schoot blijft kruipen. ‘Ze is heel onbenullig.’

Hoewel veel bezoekers de naaktkatten in het begin eng of lelijk vinden is iedereen na een tijdje gek op ze, vertelt Dominique. ‘Ze zijn heel gemoedelijk en vinden bijna alles goed. Je kunt ze zelfs aan hun achterpoten optillen, kijk maar.’

