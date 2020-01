‘Nooit gedacht dat ik zoveel van iemand zou kunnen houden’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Tabita Roodselaar (31) uit Enter. Ze werkt in een particuliere zorgvilla, werd dit jaar voor het eerst moeder en hoopt zich in de toekomst te specialiseren in de ouderenpsychiatrie.

‘Al mijn hele leven woon ik in Enter. De eerste 26 jaar woonde ik bij mijn ouders in het huis waar zij nog steeds wonen. Ik ben de jongste thuis en heb twee broers en een zus. Mijn broers gingen al uit huis toen ik een jaar of acht was, dus in wezen ben ik alleen opgegroeid met mijn zus. Dankzij mijn oudere broers was ik in mijn klas met veel dingen de eerste: ik was het eerste kind waarvan ..

Als kind ging ik altijd met mijn ouders mee naar een evangelische gemeente in Rijssen. Thuis baden mijn ouders voor en na het eten en als we ziek waren zegende mijn vader ons met olie op ons hoofd. Voordat ik ging slapen bad mijn moeder altijd met mij en zongen we samen christelijke kinderliedjes, soms met de gitaar. Ik kijk daar heel goed op terug. Als ik vroeger bang was wist mijn moeder a..

