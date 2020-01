De liefde van God bezingen voor tweejarigen

In de huiskamer van Adriëlle tijdens Zing in de Kring. (beeld Niek Stam)

Naast het pad naar de voordeur van Adriëlle Schouten (37) wappert een banner met in pasteltinten de woorden ‘Zing in de Kring’. Het is tien uur wanneer de eerste moeder en peuter arriveren. Die hebben al een hectische ochtend achter de rug waardoor het ontbijt er voor de moeder bij ingeschoten is. ‘Pak maar een banaan uit de keuken!’ zegt Schouten terwijl ze hun jassen opha..

Hoewel er soms ook vaders in de woonkamer aanschuiven, zijn er vandaag zeven moeders met hun peuters en een oma met haar kleindochter. Adriëlle hurkt neer tussen de deelnemers en begint te zwaaien naar de peuters. Zing in de Kring begint. ‘Goedemorgen allemaal, doe maar mee, zwaai maar naar elkaar.’ Ze pakt haar gitaar erbij en zet het eerste liedje in: ‘Zing in de kring ji..

