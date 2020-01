Peter Dullaert: ‘Ik ben ongeneeslijk katholiek’

Peter Dullaert (63) is directeur van Klooster Nieuw Sion, een getijden-gemeenschap in Diepenveen. ‘Ik kom hier al vanaf mijn zeventiende, toen de trappisten hier nog waren. Ik ben vergroeid geraakt met het klooster en ben ongeneeslijk katholiek. Voor randkerkelijken en mensen die niet geloven heeft het klooster een magische werking. Maar we ontvangen ook reformatorischen.’ Dullaert is getrouwd en heeft een zoon en dochter.

gezondheid

‘Mijn vrouw is een gezondheidsfreak, elke morgen krijg ik een glas met selderijsap. Godzijdank ben ik heel gezond. Ik ben ‘vagetariër’; één keer in de week eet ik geen vlees. We eten biologisch en proberen zo min mogelijk suiker te eten, maar dat is voor een zoetekauw als ik heel moeilijk. Teveel vlees..

geloof

‘Het geloof is de basis waarop ik sta. Ik vind het heel fascinerend dat Jezus zegt dat het geloof bergen verzet, en ook: ‘Uw geloof heeft u gered’. Daardoor ontstaan zoveel mogelijkheden. Je kunt het geloof uitleggen als een set van waarheden, maar het is vooral ook – en dat is moeilijker - bij alles vertr..

