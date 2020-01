‘Als de school netjes was, liep ik trots een extra rondje’

‘Onlangs heb ik mijn 2525e orgel- of koorconcert bezocht. Ik weet dat zo precies, omdat ik van ieder bezocht concert een aantekening maak. Ik schrijf op wie de organist was, in welke kerk het concert plaatsvond en soms voeg ik nog wat informatie over het orgel of de kerk bij. In mijn hobbykamer heb ik een heel rijtje multomappen met alle informatie erin. Zodoende weet ik ook dat ik inmiddels in 334 verschillende kerken ben geweest en dat ik meer dan vijfhonderd organisten heb gehoord. Ik luister vooral graag naar organist Feike Asma. Toen ik voor het eerst ‘De koekoek en de nachtegaal’ van hem hoorde, lag ik dubbel. Al die vogelfluitjes die uit dat orgel kwamen … Tegenwoordig gaat een broeder uit de gemeente, die net zo veel van orgelmuziek houdt als ik, met mij mee naar concerten. Want autorijden in het donker doe ik niet graag meer.