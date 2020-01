Hé vakantieganger, denk aan lokale ondernemers

Naar Lesbos op vakantie, kan dat nog nu we dat Griekse eiland vooral kennen van de verhalen over vluchtelingen die daar in mensonterende omstandigheden in kampen leven? Als je die vraag aan Google stelt, kun je uit de zoeksuggesties opmaken dat meer mensen zich dat afvragen. Maar misschien wel met een andere reden. ‘Waar ligt vluchtelingenkamp Moria?’, of: ‘Vluchtelingen Lesbos 2019’ en soortgelijke zoekopdrachten - maar dan met plaatsnamen op het eiland - verraden dat mensen vooral willen weten of ze tijdens hun zonvakantie het risico lopen geconfronteerd te worden met zo veel leed.