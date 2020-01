De nieuwe oudere vrouw

‘Gedreven door mijn eigen gevoel een vervaldatum te hebben, begon ik in de herfst van 2012 het project Silver Stories', schrijft Irene van Nispen Kress in haar nieuwe fotoboek. 'Ik was dat jaar vijftig geworden en het voelde alsof ik die bepaalde dag een grens was overgegaan: ineens behoorde ik bij de ouderen in de maatschappij. Gisteren nog niet, maar vanaf vandaag was ik oud. Te oud.’