Geluk kan zomaar gebeuren

Annemarie ten Brinke (41) is basisschoolleerkracht, moeder van vijf kinderen van 14 tot 6 jaar en auteur van Weg met het perfecte plaatje. ‘Dat gaat over het moederschap, over het perfecte plaatje dat je daarvan kunt hebben. Sociale media kunnen dat plaatje heel erg voeden. De praktijk is zoveel weerbarstiger ... Als ik een mooie vakantiefoto op Instagram zet, dan zet ik er wel met een knipoog bij dat er ook geruzied werd.’

Annemarie ten Brinke: 'Geluk is als je rust hebt in je hart en weet dat het goed is in je gezin, in je relatie en met God.' (beeld Klaas Driebergen)

gezondheid

‘Ik ben pasgeleden begonnen met sporten in de sportschool maar deed dat zo fanatiek dat ik nu bij de fysiotherapeut zit voor mijn arm. Ik probeer gezond te eten, maar het blijft een uitdaging. Op mijn vrije dag maak ik graag een lange wandeling. Gezond blijven is ook dat je geen dingen opkropt en je je vaak genoeg ontspant. Er is een enorme verbinding tussen lichaam en geest. Piekeren en stress geven mij bijvoorbeeld rugklachten. Ik vind het ook ontspannend een boek te lezen, in bad te gaan of Netflix te kijken. Ik kijk nu een serie ‘De tweede wereldoorlog in kleur’. Ook zie ik graag kostuumdrama’s en detectives, maar niet voor 16+ want dat vind ik te spannend.’

geloof

‘Geloof is het houvast in mijn leven, dat Jezus laat zien wie God is en dat je altijd weer terug mag komen bij de Vader. De gelijkenis van de verloren zoon vind ik prachtig, hoe beide zonen welkom zijn bij de vader. Vroeger had ik het idee dat ik stille tijd moest hebben met een boekje in een hoekje, maar dat is het niet. Het is wandelen met God de hele dag door. Het geloof doortrekt mijn leven veel meer dan vroeger. Wat mijn geloof ook zeker vormgeeft, is in de kerk een preek luisteren en samen zingen. Vroeger vielen kerk en geloof samen en had je de wereld en de kerk als tegenstelling. Ik ben wel veel kritischer geworden ten opzichte van de kerk. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid politiek in de kerk en het feit dat er ook in de kerk belang wordt gehecht aan posities. Ik ben een tijdje niet meer geweest maar ga nu weer, naar Mozaïek in Nijkerk, waar mijn man in deeltijd voorganger is.’

geld

‘Ik geef mijn geld graag uit aan dingen samendoen zoals op een terrasje zitten of uit eten gaan. Ik vind het leuk extraatjes te kopen zoals de appelflap op zaterdag. Ik bezuinig eerder op kleren dan op eten, want extra lekkere dingen geven gezelligheid. Ook ga ik liever op vakantie dan dat ik meubels koop. Ik vind met het gezin op vakantie gaan echt een feestje. Afgelopen meivakantie gingen we naar Italië, dat was geweldig, heel rustig en goedkoop. In de zomer zijn we naar de Ardennen geweest.’

geluk

‘Een zoektocht naar geluk is niet makkelijk. Geluk kan namelijk zomaar gebeuren, bijvoorbeeld als we met z’n allen aan tafel zitten en lachen en kletsen of als ik God ervaar als ik alleen ben. Vaak besef je niet hoe gelukkig je bent. “Als mijn kind maar gelukkig is”, zeggen veel ouders vaak. Maar in de praktijk is dat niet eenvoudig. Ik ben heel open over mijn gezin, over wat er wel en niet goed gaat. Dat is best spannend. Ik schrijf daarover in mijn boek dat het maar momenten betreft en dat je er niet krampachtig over moet doen. Ik zit ook op sociale media en probeer daar het plaatje zo eerlijk mogelijk te schetsen. Geluk is als je rust hebt in je hart en weet dat het goed is in je gezin, in je relatie en met God. Ik ben ongelukkig als ik niet begrepen word of als dingen niet lukken.’

‘PS: Wat niet veel mensen van mij weten is dat ik vroeger graag tien kinderen wilde.’