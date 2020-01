‘Hoe houd jij je mentale conditie eigenlijk op peil?’ Ik moest even wennen aan deze vraag, want zo vaak krijg ik hem niet gesteld. Wel over mijn lichamelijke conditie en of ik in 2020 nu eindelijk echt eens ga sporten (oké, deze vraag stel ik vooral aan mezelf, maar toch). Maar toen ik erover nadacht, vond ik het eigenlijk een heel goede vraag. Want hoe houd ik mijn mentale conditie eigenlijk op peil?

Mijn hoofd geeft het snel aan als iets mentaal te veel energie kost. Omdat ik veel met mijn hoofd werk, moet ik regelmatig even mentaal trainen om in conditie te blijven. Dat doe ik door te shoppen, thee te drinken met een vriendin, wijn te drinken met mijn lief, zo nu en dan naar de psycholoog te gaan en columns te schrijven. Activiteiten waarbij ik dus in feite keihard werk aan mijn mentale conditie.

Eerlijk gezegd is het nog niet heel lang normaal dat ik openhartig en schaamteloos werk aan mijn mentale conditie. Voorheen dacht ik dat het een beetje onzin was, een teken van zwakte als je hoofd even niet meer meewerkte. Niet zo piepen en hup, doorzetten, dacht ik dan. Heel naïef natuurlijk. Maar ook niet heel verwonderlijk, want niemand vertelde mij ooit iets over een mentale conditie. Laat staan dat je zoiets op peil moest houden. Maar inmiddels weet ik natuurlijk beter: je mentale conditie is superbelangrijk. En dat moeten meer mensen weten.

Dus heb ik voor 2020 een fantastisch nieuw concept bedacht: de mentale sportschool. Je kunt daar verschillende abonnementen afsluiten. Zo is er het bronzen abonnement, voor de beginner. Zij beginnen rustig, met het focus-apparaat voor extra concentratie en de loopband voor innerlijke rust. Je moet natuurlijk eerst een goede spiegel van jezelf opbouwen, zoals dat heet in mentale-sportschooltermen. Na een maand of twee worden de bronzen abonnees uitgenodigd voor de lessen ‘hou van jezelf’ en ‘kijk eens naar je hart’.

Kies je voor het zilveren abonnement, dan krijg je twee keer per week toegang tot de mentale sportschool en mag je, voor je aan je parcours begint, even onder de lamp van verlichting, zodat je inspiratie en energie krijgt om niet in een mentale sleur te belanden. Ook mogen de mensen met een zilveren abonnement deelnemen aan de lessen ‘Sta op en schitter’ en ‘Krijg de Competentie!’, voor net dat beetje extra.

De mensen met een gouden abonnement zijn de mentale kanjers, de mensen met de mentale spierballen. Zij tillen met gemak 100 kg aan lasten van de zilveren en de bronzen, maar weten dat op zo’n manier te doen dat de bronzen en zilveren zich nooit onzeker of knullig voelen. Je ziet de gouden rakkers ook altijd met het notebook paraat, om wijze levenslessen te noteren zodra ze voorbijkomen. Dit alles klinkt wat absurd. Maar als het zo goed is om je lichamelijke conditie op peil te houden, waarom zouden we onze mentale conditie dan niet ook wat meer aandacht geven dit jaar?