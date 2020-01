De werkplek: Improviseren is simpel

De werkplek van Jos Durkstra, gitaardocent in Zwolle.

‘Ik hoor goede dingen, er knetteren geen verkeerde dissonanten de kamer in’, moedigt Jos (58) leerling Huy aan tijdens een les gitaar-improvisatie.

‘Je zorgt er altijd voor dat je weer ergens op je pootjes belandt in het C-akkoord’, legt Jos uit. ‘Train jezelf in het bedenken van oplossingen: op welke noot eindig ik mijn arpeggio en welke noot van C zit daarnaast?’

Jos speelt de akkoorden en laat Huy eromheen improviseren. ‘Je kunt echt alle kanten op’, merkt die verrast op.

‘Genoeg gekletst’, zegt Jos tegen zichzelf als hij na zijn uitleg een Youtube-track aanzet. Het computerscherm laat het akkoordenschema zien: Dm - G7 - C - Dm - G7b9 - C. ‘Je zit goed, maar in een heel hoge positie’, laat hij zien.

De lesruimte op de eerste verdieping van zijn huis bestond oorspronkelijk uit twee slaapkamers, maar Jos sloopte de muur er tussenuit. ‘In het begin had ik hier zeeën van ruimte, maar intussen kun je al bijna je kont niet meer keren.’

De wanden zijn bekleed met isolatiemateriaal, de muren zitten verstopt achter enorme stapels cd’s, platen en bladmuziek en op de vloer liggen twee kleden. Langs de wand staat een aantal keyboards en er hangt een whiteboard waarop Jos makkelijk zijn uitleg kan ondersteunen met tekeningen van de gitaarfrets.

Op een tafel voor het raam liggen nog meer stapels platen en naast elkaar staan een stuk of zes gitaren en een basgitaar.





‘Ik ben als dertienjarige jongen begonnen met klassiek gitaar, maar toen ik ging lesgeven heb ik het aanbod verbreed. Nieuwe leerlingen geven altijd aan wat ze graag willen leren.’

Sinds de crisis is het aantal leerlingen van Jos afgenomen. ‘Bovendien zijn er nu veel nieuwe docenten die veel handiger zijn met video’s en sociale media, maar nog steeds ben ik hier bijna 24/7 te vinden. Mijn vrouw grapt wel eens: ik heb de benedenverdieping, jij de eerste en onze zoon heeft de zolder.’

Veel van zijn leerlingen komen omdat ze willen leren improviseren, vertelt Jos. ‘Ze zitten vast in bepaalde gewoontes en komen niet verder.’

Improviseren kan iedereen, vindt hij.

‘Leerlingen schrikken altijd als ze eraan beginnen, maar eigenlijk is het heel simpel een kwestie van alle toonladders die je hebt geleerd goed toepassen. Natuurlijk weet je niet precies wat je moet spelen, maar als je weet welke noten je mag gebruiken, is het ineens niet zo moeilijk meer.’