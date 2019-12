Rap en hiphop gingen naar een hoog artistiek niveau in de jaren tien

Veel populaire popmuziek van de afgelopen tien jaar was vluchtig en inwisselbaar, vindt de Belgische ‘popprofessor’ Jeroen D’hoe. De rap en hiphop beleefden hun artistieke doorbraak. Intussen worden in de klassieke muziek invloeden vanuit de popmuziek merkbaar.

De Vlaamse componist, muziekdocent en hoogleraar Jeroen D’hoe (51) groeide op met zo ongeveer alle muziekstijlen, van klassiek en jazz tot folk, spirituals en pop. Hij mag zich vanaf dit jaar met recht ‘popprofessor’ noemen, nu hij popmuziek doceert aan de Katholieke Universiteit Leuven, al glimlacht hij om die titel.

Op de vraag of er één popartiest is die samenvalt met de periode 2010-2019, schudt hij het hoofd. ‘Ik denk het eigenlijk niet. Wat je over dit decennium kunt zeggen, is dat er een paar artiesten zijn die voor een bepaalde trend staan.’ D’hoe onderscheidt drie ontwikkelingen, tot in de klassieke muziek toe, en verbindt er namen aan.

Eerst de ‘gewone’ hitlijstmuziek. ‘In die wereld zag je artiesten als Rihanna en Justin Bieber bovenkomen. Het probleem dat deze artiesten hebben, is dat de luisteraars hun liedjes niet onthouden. Veel songs lijken op elkaar, er zitten geen duidelijk geprofileerde refreinmelodieën in.’

Dat weet D’hoe uit Amerikaans onderzoek: millennials werd gevraagd de muziek van hun generatie te beschrijven; meestal konden ze zich de hits van nog geen jaar oud niet meer herinneren.

‘De identiteit van een liedje was twintig, dertig jaar geleden veel groter. Vrijwel alle songs van Abba, Queen, de Beatles of de Bee Gees zijn eenvoudig van opzet maar herkenbaar, de melodieën kennen unieke elementen.’

D’hoe kan niet ontkennen dat hij er wat treurig van wordt, songs die als ‘klonen van klonen’ klinken, producers die vaste samples voor meerdere songs gebruiken en ze als ‘prefab-woningen’ soms in een dag in elkaar knutselen. Het is snel gemaakt en snel vergeten.

Gelukkig zijn er uitzonderingen. ‘Iemand als Billie Eilish, die is fenomenaal en geniaal, dat is nieuwe muziek die gaat blijven. Ze is ook op een heel andere manier met haar publiek bezig.’ In de elektronische muziek is James Blake zo’n grensverleggende pionier.

Een tweede ontwikkeling tekent zich af in de rap en hiphop: die is de afgelopen tien jaar volgens de professor naar een hoog artistiek niveau gegroeid. Hij noemt er twee namen bij. De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, die in 2018 een Pulitzer won voor zijn teksten, een prestigieuze literaire prijs in de Verenigde Staten. Een tweede naam is de jazzpianist Robert Glasper, een man meer op de achtergrond. Hij weet de jazz en rap echt te integreren, vindt de Belg. ‘De twee albums van de Robert Glasper Experiment hebben me persoonlijk erg geïnspireerd. Hij is een actuele en grensverleggende artiest. Hij omarmt de mainstream rap en maakt er iets van wat nog relevanter is.’

Nu is ook in Nederland en Vlaanderen de hiphop razend populair, met namen als Boef, Lil Kleine en in België Zwangere Guy en Brihang. Van de kwaliteit is D’hoe niet onder de indruk. ‘Het gaat om een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Het zijn rappers die vanuit de onderbuik van de maatschappij opkomen en relevante thema’s en taboes aan de orde stellen. Sommige rappers zijn sterke persoonlijkheden.’ Deze stroming vertolkt de stem van een nieuwe, jonge generatie, en dat is eigen aan de popmuziek, zegt D’hoe.

volle zalen

D’hoe, die klassiek geschoold is en goed thuis is in de klassieke muziek, ziet nog een derde ontwikkeling. Een cross-over, een wederzijdse beïnvloeding van pop- en klassieke muziek. Hij noemt dat neoklassieke muziek: rustige, akoestische klassieke muziek die op een meditatieve en repetitieve, dat is herhalende manier wordt vertolkt. ‘Het is zogenaamd klassiek, maar heeft qua esthetiek de uitstraling van instrumentale film- en popmuziek. Het doet denken aan de “minimal music” van Philip Glass, maar is veel toegankelijker. Dat trekt wereldwijd volle zalen.’

De namen die bij deze ontwikkeling horen, zijn de Duits-Britse componist Max Richter, de Nederlander Joep Beving en de Duitser Nils Frahm.

In de klassieke muziek is de dogmatische discussie tussen wat echt en vals is het afgelopen decennium beslecht, zegt D’hoe. Hij vindt dat positief. Er is nieuwe muziek die vernieuwend en grensverleggend is én het publiek vooropstelt. ‘Ik ben daar altijd voor geweest: muziek moet fris klinken en op een smaakvolle manier de traditie omarmen.’ De naam die erbij hoort: Eric Whitacre en zijn Virtual Choir. ■