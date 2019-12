Jeroens woorden gaven mij weer hoop

Sterren zijn lichtpuntjes als het donker is.Vier mensen vertellen over de ster in hun leven.

'Jeroen is mijn ster omdat hij mij de hoop en daarmee kracht heeft gegeven dat het gevecht van jaren dat ik met de gemeente had om hulpmiddelen te krijgen, echt goed zou komen. De eerste keer dat wij elkaar gesproken hebben was op een podiumbijeenkomst van de gemeente over het sociaal domein. Jeroen was een van de sprekers. Ik zat volledig vast in mijn gevecht met de gemeente dat letterlijk al jaren duurde. Jeroen heeft zelf deze ervaring ook gehad en weet hoe frustrerend het is. Ik zat inmiddels bijna volledig aan huis gekluisterd, begon een depressie op te bouwen en een ontzettend zuur persoon te worden. Jeroen vertelde cliënt-ondersteuner te zijn bij een organisatie in de stad. Via de politiek had ik een lijntje voor hulp uitstaan en via hen kwam ik ook bij diezelfde organisatie uit. Jeroen kwam thuis praten over wat er liep en sprak de magische woorden uit: ‘Als je straks alles achter de rug hebt, word je echt weer jezelf.’ Hier heb ik me zo aan vastgehouden in de periode die kwam.

Een paar frustrerende maanden later had ik goedkeuring voor m'n hulpmiddelen. Tijdens de strijd heeft Jeroen me betrokken bij Helmond Toegankelijker, een burgerbeweging die zich bezighoudt met toegankelijkheid binnen de gemeente. Zo kreeg ik ook weer een doel om me op te richten. Nog altijd ben ik wachtende op mijn hulpmiddelen, maar ik weet nu dat ze onderweg zijn.

Zonder Jeroen had ik geen zicht op hulpmiddelen gehad, geen doel gehad om me op te richten, maar vooral geen houvast voor mijn eigen mentale gedeelte. Als hij er niet was geweest, had mijn depressie zich vol doorgezet. Na jaren strijd en oneerlijke behandeling en bejegening was ik volledig op. Jeroen heeft mij met zijn woorden weer hoop gegeven, kracht om toch door te vechten, en een doel buiten mijzelf om voor te gaan.'