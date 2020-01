Meer Weten: Carbidschieten

Ook zonder vuurwerk af te steken kun je enorm knallen met Oud en Nieuw. Vooral in het noorden en oosten van Nederland is carbidschieten erg populair. Daarbij wordt de deksel van een melkbus afgeschoten.

Wat heb je nodig? Een grote melkbus, carbid en een beetje water. Het resultaat? Een vuurflits en een oorverdovende knal.

Carbidschieten is een eeuwenoude traditie, hoewel het er vroeger wel iets anders uitzag dan nu. Duizend jaar geleden had je natuurlijk nog geen melkbussen zoals we die nu kennen. En carbid was er ook nog niet. Dat is een wit-grijs poeder – je koopt het vaak in kleine brokken. Als carbid in aanraking komt met water, ontstaat het gas ethyn. Als dat verbrandt (en dat gaat héél snel) zie je een helder witte vlam.

Vóór de Tweede Wereldoorlog werd carbid gebruikt in sommige lampen, waar dan telkens een klein beetje water op druppelde waardoor licht ontstond. Veel fietsen hadden bijvoorbeeld carbidlampen.

Maar het wordt pas knallen als je carbid met wat water in een melkbus doet. Door de deksel op de melkbus te doen, kan het ethyngas niet ontsnappen. Zo ontstaat er een super explosief goedje. Vervolgens wordt de melkbus schuin neergezet. Bij carbidschieten houdt iemand dan een vuurtje, vaak een fakkel, bij een klein gaatje onderaan de melkbus. Daardoor verbrandt het ethyngas en knalt de deksel tientallen meters de lucht in. De knal is vaak oorverdovend.

Je begrijpt wel dat carbidschieten niet helemaal ongevaarlijk is, regelmatig raken mensen gewond. Toch staat de traditie op de officiële lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. ‘Voor de deelnemers is het ‘erbij zijn’ belangrijk, en de ontspannen gezelligheid’, staat bij de beschrijving. ‘Vooral jongens vinden het keigaaf om flink te knallen met een oude melkbus.’