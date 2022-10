‘Dit huis voelde als op adem komen’

Frankwin: ‘Ik had een droom om naar Azië te gaan. In 2008 ging ik mee met een speciale reis door Azië. Daar hebben Marieke en ik elkaar ontmoet. Tijdens die reis werden we verliefd en een jaar later trouwden we. In 2016 kregen we de mogelijkheid om naar Azië te gaan. We woonden in een flat in een miljoenenstad. Het duurde een paar jaar voor we de taal leerden en de cultuur beter begrepen. Na drie jaar, toen we ons net thuis voelden, moesten we terug toen bleek dat onze jongste diabetes heeft.’

Marieke: ‘In Nederland woonden we overal en nergens. Een paar maanden in Staphorst, bij mijn ouders op de zolder, dan weer in een bijhuisje in Gouda. Mensen zeiden dat het wel tien jaar zou duren voor we aan een huis zouden kunnen komen.

Op on..

