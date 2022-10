Visioen

‘Dit is het gezin van mijn overgrootvader Thomas Bakker (geboren in 1879), in de familie liefkozend pake Thomas genoemd. Pake was boerenarbeider en woonde met zijn gezin in een klein huisje in het Friese Gauw. In de zomer werkte hij op het veld en in de winter maakte hij klompen. Zijn eerste vrouw Akke van Wijngaarden overleed op 41-jarige leeftijd aan buikvliesontsteking. Samen met haar kreeg hij zeven kinderen, onder wie mijn opa Wabe. Met zijn tweede vrouw, Geertje Beeksma (foto), kreeg hij ook zeven kinderen (van links naar rechts: Eelkje, Jaring (momenteel 94 jaar oud), Jaike, Freerk, Tine en Harmen).

De jongen op de foto in het lijstje is Jacob (geboren in 1924). Op 17 maart 1934, een mooie maar broeierige dag, ging hij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .