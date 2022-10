Huisartsen Miranda en Eva zijn goede vriendinnen: ‘Onze band voelt als een vangnet’

Via hun Instagram-account Beroepsgeheimen delen ze anonieme verhalen uit hun spreekkamers. Privé zijn huisartsen Miranda Tjeerdsma-Kraan (34) en Eva Elbert-Haitsma (32) uit Friesland daarnaast hechte vriendinnen. ‘Eigenlijk vertellen we elkaar niet zo snel wat we voor elkaar betekenen.’

Eva: ‘Wij kennen elkaar van ons werk op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Heerenveen. We deden daar in 2014 werkervaring op. Wat doe ik hier?, dacht ik. Intussen zag ik dat Miranda het er prima onder controle had.’

Miranda: ‘Het werk beviel mij daar goed, maar toen ik aan de slag wilde om spoedeisendehulparts te worden, ontdekte ik dat het ziekenhuis niet mijn werkplek was. Huisarts zijn voelde meer als mijn roeping.’

Eva: ‘Ik vind de huisartsengeneeskunde lekker kneuterig. Je geeft kleine tips, biedt een luisterend oor en kunt een druppeltje lijm op een wond doen; je helpt mensen. Elke tien minuten zie je een andere patiënt, dat is leuk, maar soms pittig.’

Miranda: ‘Na een heftig consult kan het ter afwisseling lekker rustig ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .