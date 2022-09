Trekvogels vliegen heel graag over dat ene plekje aan de westkant van Den Haag. Wat gebeurt daar?

In heel Europa worden vandaag en morgen trekvogels geteld. Wat is in Nederland de beste plek om dat te doen? Op vogeltelpost de Vulkaan, een duintop van 33 meter bij Den Haag, gebeuren bijzondere dingen.

‘Papa, wat doen die mannetjes daar op die heuvel?’ Twee blonde kleuters staan met hun vader in het Haagse Westduinpark. Papa weet het niet. ‘Weet jij het?’, vraagt hij als ik met mijn verrekijker langsloop? ‘Ze tellen vogels die voorbijvliegen en naar andere landen gaan’, zeg ik, om het simpel te houden. ‘En daarvoor hebben ze hele goede verrekijkers.’ Het kind kijkt me zwijgend aan. Volwassenen hebben blijkbaar moeilijke hobby’s.



De beste tijd om vogeltrek te tellen is tijdens de eerste drie uur na zonsopgang. - beeld nd

De dag van een vogelteller begint vroeg. Het is nog donker als Sjaak Schilperoort aan de duinrand zijn auto parkeert. Via een zandpad gaat het omhoog naar de Vulkaan. Onderweg praten we wat. Straks is daar niet veel..

