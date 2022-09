36 - ‘Het transgender debat is gekaapt’ (S02)

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zou tweederde van de vrouwen na het krijgen van kinderen vaak deeltijd blijven werken. ‘Onbegrijpelijk’, vindt Cocky. ‘Als jonge vrouw stond ik in een ambitie-spagaat’, vertelt ze. ‘Je wordt geremd in het ambitieus-zijn, want dan zegt men: je bent toch allereerst moeder. Maar mijn man toch ook?’ Volgens een artikel van Rutger Bregman is het medicijn tegen het vastzitten in bepaalde structuren ‘morele ambitie’: de wil om de wereld een betere plek te maken en je carrière te wijden aan deze uitdagingen. Cocky en Talitha zijn het hiermee eens. ‘Is die morele ambitie geen luxe?’, vraagt Joram zich af. ‘We hebben ook werk wat niet moreel ambitieus is, maar wat wel gewoon nodig is.’ ‘Scheiding van kerk en staat betekent niet scheiding van geloof en politiek’, reageert Talitha op de uitspraak van Sylvana Simons tijdens het debat over de Transgenderwet. Volgens haar werd het debat te fundamenteel gevoerd en raakten daardoor belangrijke zaken ondergesneeuwd. ‘Nu ging het erover of je voor of tegen de opmars van gender bent. Moet je niet puur inhoudelijk kijken of de wet ergens op slaat?’ En over zeven weken is het zover: de wereldkampioenschappen in Qatar. Al sinds de loting en de bouw van het stadion is er al veel om te doen: mensenrechten die geschonden worden en de uitbuiting van migrantenarbeiders. De Deense leverancier Hummel wil dit niet geruisloos voorbij laten gaan en heeft voor de omstreden kampioenschappen sombere shirtjes in compleet effen kleuren ontworpen: rood, blauw en -zoals ze het zelf zeggen- ‘de kleur van rouw’ zwart. ‘Vermoeiend’, noemt Talitha het statement. De Kamer stelt zich de vraag of er een Nederlandse overheidsdelegatie naar Qatar gaat. Moet Nederland ook een statement maken of gaan we dan aan de situatie voorbij? In de studio steken Talitha, Cocky en Joram hun mening hierover niet onder stoelen of banken (of microfoons).