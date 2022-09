‘Eigenlijk wilde ik een poes, maar vissen zijn ook leuk’

‘Samen met papa ben ik naar de dierenwinkel gegaan om een vis te kopen. Ik was toen vier jaar. De vis met de bolle ogen vond ik het grappigst, maar die ging heel snel dood. Toen zijn we een nieuwe gaan halen, maar ook die ging heel snel dood. De meneer van de dierenwinkel zei dat we beter gewone goudvissen konden nemen, zonder bolle ogen, omdat die sterker zijn. Nou, dat klopt wel, want Brammert is nu al zeven jaar.

Eigenlijk wilde ik een poes, maar mama is allergisch voor harige dieren, dus dat kon niet. Maar ik vind vissen nu ook heel leuk. Het meest bijzondere vind ik dat ze onder water kunnen ademen. Ellert en Brammert hebben nu best een grote bak, die in de huiskamer staat, onder de trap. Ik moet wel oppassen, want een keer liet ik m..

