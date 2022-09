8 - Hoe krijg ik (als single) een gezond seksleven?

Deze week praat Marien Korterink met relatiecoach Cocky Drost over singles. Als het gaat om seks gaat het al snel over relaties en dat terwijl singles ook een seksleven hebben, vertelt Cocky. Ze legt uit dat het niet zo is dat ons seksuele systeem pas geactiveerd wordt als je in een relatie zit en geeft tips om als single een gezond seksleven op te bouwen. Tips die ook voor mensen met een relatie nog bijzonder nuttig kunnen zijn.

Lees hier de column van Cocky:

https://www.nd.nl/leven/leven/1143945/je-seksleven-hoort-net-zo-bij-je-als-je-hele-persoonlijkheid

